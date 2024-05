Premio Frank Marzano alla laureata Unisannio Zarro Riconoscimento dalla IEEE Geoscience and Remote Sensing Society per la migliore tesi di dottorato

La IEEE Geoscience and Remote Sensing Society (GRSS) annuncia i vincitori del Premio "Frank Marzano 2023", istituito in onore del Professore Frank Marzano per riconoscere le migliori tesi di dottorato e laurea magistrale in Italia nel campo della geoscienza e del telerilevamento.

Tra i premiati si distingue l'Ingegnera Chiara Zarro dell'Università degli Studi del Sannio, laureata in Ingegneria Elettronica per l'Automazione e le Telecomunicazioni. Il suo lavoro di ricerca è culminato nella tesi dal titolo "Fusion of Remote-sensed data for Urban classification using Object- based Image Analysis and Convolutional Neural Networks”. La cerimonia di premiazione si è tenuta venerdì 10 maggio a Roma.

Chiara Zarro è stata guidata nel suo percorso di dottorato dalla Professoressa Silvia Ullo, ricercatrice attiva da anni sulle tematiche del telerilevamento e osservazione della Terra, con tecniche classiche e avanzate quali l’Intelligenza Artificiale e il Quantum Machine Learning applicati all’elaborazione di dati satellitari.

Gli altri due premi per le migliori tesi di dottorato sono stati conferiti all'Ingegnere Luca Bergamasco della Fondazione Bruno Kessler dell'Università di Trento e all'Ingegnere Davide De Santis dell'Università Tor Vergata di Roma.

Chiara Zarro ha vinto un dottorato, finanziato dalla Regione Campania in risposta ai bandi POR a caratterizzazione industriale. Il dottorato è stato svolto congiuntamente con l’Agenzia Spaziale Tedesca (DLR) nelle persone dei Professori Richard Bamler e Peter Reinartz, e del MAPSAT di Benevento, nella persona di Giuseppe Meoli. Per il DLR hanno collaborato all’attività di ricerca anche Stefan Auer e Daniele Cerra.

Chiara era risultata già nel 2019 vincitrice di un altro Premio nazionale degli IEEE GRSS Italy Chapter per una delle tre migliori tesi di laurea magistrale; quindi, questo secondo premio è un’ulteriore conferma dell’impegno e delle attività di rilievo svolte nell’ambito del telerilevamento, e della rilevanza che la nostra Università del Sannio riesce a raggiungere in termini di formazione che la posizionano ai primi posti a livello nazionale e internazionale.

IEEE GRSS è la Geoscience and Remote Sensing Society dell’Institute of Electrical and Electronics Engineers, è una comunità di ricercatori e professionisti che collaborano e sviluppano strumenti per comprendere l’interazione con gli ecosistemi della Terra, per monitorarne i suoi ambienti, oceani e calotte glaciali e per individuare potenziali rischi. L’IEEE GRSS supporta una rete di collaborazioni a livello mondiale.