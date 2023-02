Aggressioni ai sanitari, potenziati i presidi della Polizia negli ospedali La decisione di Questura e Prefettura. Immagini della videosorveglianza in sala operativa

Saranno potenziati i presidi della Polizia di Stato negli ospedali Fatebenefratelli e San Pio di Benevento. La decisione è arrivata in seguito ad alcune direttive del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e d’intesa con il Prefetto di Benevento e nei giorni scorsi sono stati avviati opportuni contatti con i Direttori Generali degli Ospedali San Pio e Fatebenefratelli al fine di implementare i livelli di sicurezza dei rispettivi pronto soccorso.

“In particolare – spiegano dalla Questura di Benevento -, i posti di Polizia già presenti verranno rafforzati con l’assegnazione di ulteriore personale qualificato, mentre per garantire un pronto intervento in caso di aggressioni nei confronti del personale sanitario è stato istituito un numero telefonico diretto con la sala operativa della Questura che opererà in modo continuativo h.24.

Allo stesso tempo, verranno derivate sempre presso la sala operativa della Questura, le immagini dei già presenti impianti di video-sorveglianza in modo da poter gestire nel modo più appropriato ogni eventuale emergenza ricadente nell’ambito della sicurezza degli operatori sanitari”.

Il Questore della provincia di Benevento, Edgardo Giobbi ha ringraziato “per la pronta sensibilità mostrata dai Direttori Generali degli Ospedali che hanno reso possibile in tempi brevissimi la messa in pratica di tutte le migliorie richieste dalla Questura per garantire un’elevazione del sistema di prevenzione dei reati e della sicurezza nelle aree dei pronto soccorso”.