Dopo l'ex moglie, perseguita un'amica della donna: condannato un idraulico Benevento. L'imputato, 60 anni, abita in un centro della Valle telesina

Era già stato condannato per stalking all'ex moglie, ora nei confronti di un'amica della donna. Un anno: è la pena decisa dal giudice Francesca Telaro al termine del processo a carico di 60enne idraulico, residente in un centro della Valle Telesina, ritenuto responsabile delle condotte che avrebbe mantenuto, fino al marzo del 2018, nei confronti di una 46enne che conosceva, peraltro legata da rapporti di amicizia con l'ex coniuge.

Difeso dagli avvocati Antonio Leone e Mario Tomasiello, l'uomo, per il quale è stato anche disposto il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata, in favore della parte civile, rappresentata dall'avvocato Antonio Di Santo, avrebbe seguito la malcapitata negli spostamenti, posizionandosi con la sua auto dietro la sua, accelerando e frenando, transitando ripetutamente sotto la sua abitazione e guardandola con fare minaccioso.

Una situazione che avrebbe causato uno stato di preoccupazione nella destinataria delle attenzioni contestate dagli inquirenti. Oggi l'epilogo del giudizio, con gli interventi del Pm, che aveva proposto la condanna ad 1 anno e 2 mesi, e dei legali della parte civile e della difesa, con questi ultimi che avevano insistito per l'assoluzione del loro assistito.