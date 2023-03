Evasione Airola. Ciambriello: "Struttura friabile e telecamere non funzionano" L'intervento del garante campano delle persone private della libertà personale Samuele Ciambriello

In merito alla fuga di stanotte di due giovani ristretti nel carcere minorile di Airola, il garante campano delle persone private della libertà personale Samuele Ciambriello dichiara: “è notorio da tempo, è stato denunciato da più riprese e in diversi modi che la struttura conventuale del carcere minorile di Airola è una struttura friabile, vetusta, che ha bisogno di lavori di ristrutturazione. Non è la prima volta che c’è un’evasione. La direzione del carcere, il comandante e io stesso da mesi abbiamo denunciato la mancanza all’interno della struttura di un sistema di videosorveglianza in tempo reale. Nel carcere non c’è un addetto alla sala regia. In nottata c’erano 4 agenti di cui 1 addetto alla portineria. E’ chiaro che c’è il rischio che i tanti progetti di inclusione sociale sul territorio e iniziative lodevoli all’interno della struttura possono essere vanificate da tali episodi come risulta da stigmatizzare chi pensa di utilizzare tali episodi per chiudere il carcere ed iniziare i lavori di ristrutturazione.”

In merito ai due ragazzi evasi il Garante campano Ciambriello ci tiene a raccontare che: “Ho parlato recentemente con loro, una precarietà sociale, affettiva e familiare li ha condizionati, certo una vita difficile non può essere né una colpa né un alibi ma richiamano comunque alla responsabilità più soggetti e più istituzioni. Però adesso nessuna controriforma sul sistema penale minorile tornando a limitare a 21 anni l’età (anziché 25 attuali) dei detenuti che possono scontare la pena negli IPM. Certo in alcuni istituti minorili, dove ci sono state le recenti evasioni, c’è stata una devastante combinazione di carenza strutturale, mancanza di personale e direttori stabili.”