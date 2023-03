Questore Giobbi consegna all'arcivescovo di Benevento ampolla con olio di Capaci Ricavato dagli ulivi piantati dove fu catapultata l'auto di scorta del giudice Falcone

Il Questore di Benevento Edgardo Giobbi ha consegnato all'Arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca, un ampolla dell’olio di Capaci, ricavato dalla coltivazione degli ulivi intitolati alla memoria dei Caduti della Polizia di Stato.

Nel luogo dove avvenne il tremendo attentato del 23 maggio 1992, in cui furono assassinati da cosa nostra il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, e gli Agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani, in particolare dove l'auto con i tre agenti di scorta fu catapultata a seguito dell’esplosione, oggi sorge un giardino curato dall'Associazione Quarto Savona 15 (sigla radio dell'auto di scorta), animata da Tina Montinaro, vedova del capo scorta. Su questo terreno insistono diverse piante di ulivo, ciascuna dedicata ad una persona delle Istituzioni caduta per mano mafiosa.

Anche quest'anno l'associazione ha provveduto a raccoglierne i frutti e ricavarne l’olio che la Polizia di Stato, d’intesa con la Conferenza Episcopale Italiana, ha voluto donare a tutte le Diocesi d’Italia affinchè venga consacrato come olio santo nella Messa Crismale della settimana santa.

L’iniziativa è stata accolta favorevolmente da monsignore Felice Accrocca, per la successiva consacrazione in occasione della Messa Crismale della Diocesi.