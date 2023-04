Tratto di strada pericoloso, nessun intervento: assolti due sindaci Benevento. Fatto non sussiste per Raffaele Caputo e Antonio Michele

Assolti perchè il fatto non sussiste. E' quanto avevano chiesto il pm Flavia Felaco e le difese, pochi minuti fa la sentenza del Tribunale per i sindaci – all'epoca- di Fragneto Monforte, Raffaele Caputo, e di Pesco Sannita, Antonio Michele, accusati di omissione in atti di ufficio.

Assistiti, rispettivamente, dagli avvocati Luigi Diego Perifano e Marcello D'Auria, i due primi cittadini erano stati chiamati in causa per fatti che andavano fino al dicembre 2017 e facevano riferimento alla strada intercomunale Rapinella.

Un tratto che era stato teatro di un grave incidente stradale accaduto nel 2017, del quale aveva fatto le spese uno dei quattro cittadini che si erano costituiti parti civili con l'avvocato Roberto Prozzo, e di allagamenti che avevano danneggiato attività commerciali e abitazioni.

Un'arteria lungo la quale – sosteneva la Procura – non sarebbero stata assicurata la sicurezza, per la mancanza di segnaletica e di opere di urbanizzazione. Nel novembre del 2019 il rinvio a giudizio dei due imputati, oggi la loro assoluzione perchè il fatto non sussiste.