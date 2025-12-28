Fiamma olimpica, la denuncia di un cittadino: "Piano di sicurezza non adeguato" La lettera indirizzata in redazione dopo l'importante evento svoltosi a Benevento

Riceviamo e pubblichiamo una lettera inviataci da un cittadino di Benevento, dopo l'importante evento di ieri che ha visto la fiamma olimpica in città:

Gentile Direttore, scrivo questa lettera per esprimere profondo sdegno e indignazione in merito a quanto accaduto in occasione del giro della Fiamma Olimpica per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, evento che avrebbe dovuto rappresentare un momento di festa, orgoglio e partecipazione per la città di Benevento, ma che si è invece trasformato in una dimostrazione evidente di grave inadeguatezza organizzativa. È apparsa subito chiara la totale mancanza di un piano di sicurezza adeguato a un evento pubblico di tale portata. L’allestimento del palco, in particolare, non prevedeva alcun passaggio libero per consentire la circolazione delle persone, creando una situazione estremamente pericolosa. In diversi momenti si sono vissuti attimi di vero panico, con famiglie bloccate nella folla e bambini piccoli visibilmente spaventati, impossibilitati a muoversi o ad allontanarsi in sicurezza. Ancora più grave è stato constatare come l’intera compagine della polizia locale e delle forze dell’ordine fosse impegnata quasi esclusivamente a garantire la sicurezza della sfilata degli sponsor dell’evento, trascurando completamente la tutela delle persone presenti. Questo ha portato alla creazione di un vero e proprio “tappo” all’inizio di corso Garibaldi, senza alcun controllo dei flussi o intervento preventivo per evitare situazioni di pericolo. A ciò si aggiunge l’assenza totale di servizi sanitari essenziali, indispensabili per eventi che richiamano una partecipazione così ampia. Quanto accaduto dimostra, ancora una volta, che Benevento è senza dubbio una città bellissima, ricca di storia e potenzialità, ma purtroppo troppo spesso più attenta ad apparire che a essere realmente preparata. Si continua a voler dimostrare di essere all’altezza di eventi di grande rilievo senza però possedere, o mettere in campo, le competenze necessarie per organizzarli in modo serio, responsabile e sicuro. Mi auguro che questa segnalazione non resti inascoltata e che chi di dovere si assuma le proprie responsabilità, affinché simili episodi non si ripetano e la sicurezza dei cittadini torni a essere una priorità assoluta.

Distinti saluti,

Un cittadino di Benevento