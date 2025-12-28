Dimensionamento scolastico, Lega "Rivalutare accorpamento Ic San Pio" "La Regione tuteli aree interne”

“Consideriamo il dimensionamento scolastico una materia che richiede equilibrio, trasparenza e una profonda conoscenza dei territori.

Ogni proposta di accorpamento deve essere il risultato di valutazioni tecniche coerenti e condivise, evitando decisioni che rischiano di penalizzare le aree interne". Così il Coordinamento provinciale della Lega Benevento, guidato dal Commissario Domenico Parisi, rispetto alle ipotesi di accorpamento dell'Istituto Comprensivo di Pietrelcina San Pio, al quale fanno capo anche i plessi di Pago Veiano e Pesco Sannita, al Moscati di Benevento. "Alla luce delle criticità emerse - proseguono dalla Lega - riteniamo opportuno che la proposta di accorpamento dell’I.C. San Pio venga attentamente rivalutata. La Regione Campania è chiamata a farsi carico di questa problematica con un approccio responsabile e attento, soprattutto nei confronti dei contesti territoriali più fragili, per i quali simili scelte risultano difficilmente sostenibili. Confidiamo che, in sinergia con il Ministero dell’Istruzione e del Merito - conclude il Coordinamento provinciale della Lega - si possa procedere a una revisione della proposta, individuando soluzioni più equilibrate e rispettose delle comunità locali”.