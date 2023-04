Protesi, annullato (con rinvio) sequestro beni dell'ortopedico Antonio Piscopo Benevento. Così la cassazione per il medico del Fatebenefratelli indagato per corruzione

Annullata dalla Cassazione, che ha rinviato gli atti al Riesame per una nuova valutazione, l'ordinanza con la quale il Tribunale di Benevento aveva confermato, nel novembre del 2022, il sequestro di due conti correnti, una polizza vita e dell'abitazione di Maiori del dottore Antonio Piscopo (avvocati Mario Cecere e Pierluigi Pugliese), 69 anni, che ad ottobre era finito agli arresti domiciliari per fatti che si sarebbero verificati mentre era direttore del reparto di Ortopedia del Fatebenefratelli, ospedale per il quale da oltre due anni lavora come professionista esterno. Il Riesame di Napoli aveva però cassato, per assenza delle esigenze cautelari, il provvedimento adottato dal gip Loredana Camerlengo su richiesta del pm Assunta Tillo.

Come si ricorderà, il professionista si era avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia.

A suo carico una inchiesta, ora conclusa, nella quale è chiamato in causa anche Giosuè Scognamiglio, 67 anni, di Portici, rivenditore delle linee di ortopedia e traumatologia di una società.

L'indagine della guardia di finanza ha prospettato a suo carico le ipotesi di reato di corruzione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. La tesi degli inquirenti è che il medico avrebbe ricevuto “denaro o altre utilità per compiere atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell’acquisto di protesi riconducibili alle ditte rappresentate da due persone: Scognamiglio ed un'altra nel frattempo deceduta.

L'attività investigativa era stata innescata, nell'aprile del 2018, dal ritrovamento, all'interno del palazzo di giustizia di Benevento, di un plico contenente un registratore con 21 tracce audio di colloqui tra due persone, e dall'arrivo, alla guardia di finanza di Napoli, di un esposto accompagnato dalle stesse registrazioni.