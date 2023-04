Dosi di eroina e cocaina vendute ad un prezzo tra 30 e 80 euro: arrestato Benevento. Indagine dei carabinieri, ai domiciliari Antonello Martino, 45 anni

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: è l'ipotesi di reato per la quale i carabinieri della Compagnia hanno arrestato Antonello Martino, 45 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine. Per lui una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari adottata dal gip Gelsomina Palmieri in una inchiesta che riguarda fatti che si sarebbero verificati fino al dicembre del 2021.

Nel mirino degli investigatori, supportati da intercettazioni telefoniche, appostamenti, riprese video restituite da una telecamera piazzata nei pressi di un garage, e dalle dichiarazioni degli acquirenti, sono finiti più episodi di presunta cessione di droga.

Eroina e cocaina, dosi che sarebbero state vendute, utilizzando whatsapp e telegram, più volte a settimana e ad un prezzo che oscillava tra 30 ed 80 euro. Un quadro, quello ricostruito, che ha indotto il Pm a chiedere la misura cautelare: avrebbe voluto il carcere, il Gip ha disposto gli arresti in casa sul presupposto del pericolo di reiterazione del reato, ritenendoli adeguati ai fatti contestati.

Martino è difeso dall'avvocato Antonio Leone..