"Stalking ad una donna e alla figlia minore", condannato un ex sindaco Benevento. Due anni e 8 mesi a Nicola Gerardo Paolozza, 68 anni, di Baselice

Due anni ed 8 mesi - il Pm aveva chiesto 2 mesi in meno -, il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle due parti civili, ed il pagamento di una provvisionale di 5mila euro a ciascuna di loro. E' la condanna decisa dal giudice Sergio Pezza al termine del processo, nel quale erano confluiti due procedimenti, a carico di Nicola Gerardo Paolozza (avvocato Vincenzo Sguera), 68 anni, di Baselice, centro del quale è stato sindaco, accusato di stalking e lesioni.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, nel mirino delle sue presunte condotte persecutorie sarebbero finite una donnae la figlia minore, assistite, rispettivamente, dall'avvocato Pascal Karim Nardone e dall'avvocato Marianna Corbo.

Una persona alla quale l'imputato era legato da un “rapporto di amicizia”, alla quale Paolozza avrebbe riservato le sue attenzioni. Avrebbe indirizzato nei suoi confronti e della figlia espressioni minacciose, pesantemente offensive e denigratorie.

L'uomo avrebbe raggiunto la malcapitata sotto la sua abitazione e sul luogo lavoro, l'avrebbe seguita e l'avrebbe tempestata di migliaia di telefonate ed sms. In un'occasione, poi, nel luglio 2018, l'avrebbe colpita al volto con uno schiaffo, causandole lesioni giudicate guaribili in tre giorni.Fatti per i quali il pm Marilia Capitanio aveva chiesto ed ottenuto nel novembre del 2019 un primo rinvio a giudizio al quale, nel lufglio del 2020, se ne era aggiunto un altro per le ulteriori minacce e molestie di cui avrebbero fatto le spese le due donne, destinatarie di messaggi e frasi ingiuriose.

Come si ricorderà, Paolozza, che ha sempre respinto ogni addebito, era stato colpito da un divieto di avvicinamento che era poi stato aggravato con gli arresti domiciliari, successivamente attenuati con il divieto di dimora a Baselice, revocato un anno fa.

(foto di repertorio)