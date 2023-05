Operazione antidroga della Dda: una persona condannata, un'altra assolta La sentenza del Gup di Napoli con rito abbreviato

Due anni ad Alfonso Grego, 49 anni, l'assoluzione, per non aver commesso il fatto, per Vincenzo Grego, 23 ani, entrambi di Telese Terme, difesi dall'avvocato Antonio Leone. E' la sentenza con rito abbreviato del gup del Tribunale di Napoli per alcune delle 39 persone coinvolte nell'operazione della Dda su una presunta organizzazione criminale finalizzata al traffico internazionale di droga.