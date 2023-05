Poliziotto di S. Salvatore si tuffa in mare, l'amico carabiniere non lo vede più Erano in barca a Tenerife, in vacanza

Si è tuffato in mare ma il suo amico non lo ha più visto riemergere. Sono ore drammatiche quelle che stanno vivendo i familiari di Giuseppe, 22 anni, di San Salvatore Telesino, un poliziotto in servizio a Piacenza, del quale non si hanno più notizie.

Il giovane era in vacanza a Tenerife in compagnia di un carabiniere di Telese Terme che conosceva da sempre. Secondo una prima ricostruzione, avrebbero noleggiato una barca per un giro durante il quale l'ancora si sarebbe impigliata.

Giuseppe si sarebbe tuffato per liberarla e riprendere la navigazione, ma il militare che lo attendeva a bordo della barca non lo ha più visto. Lo ha chiamato ripetutamente, ha dato l'allarme che ha innescato l'avvio delle ricerche, che fino ad ieri sera non hanno dato i risultati sperati.

Sono stati la polizia ed il riconfermato sindaco di San Salvatore, l'avvocato Fabio Romano, ad informare i genitori su ciò che era accaduto. Inevitabile l'angoscia per le sorti di Giuseppe, un uomo aitante, un esperto nuotatore che amava anche l'attività subacquea.