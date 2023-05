Trovato il corpo senza vita di Giuseppe, il poliziotto che amava il mare Dramma a Tenerife, la vittima è di San Salvatore Telesino. "Un ragazzo eccezionale"

Il mare ha restituito, purtroppo, la tragedia. Trovato il corpo senza vita di Giuseppe Saudella, 22 anni, di San Salvatore Telesino, un poliziotto in servizio a Piacenza da un paio di anni, del quale non si avevano più notizie da ieri. Una notizia terribile che ha gelato ogni speranza e gettato nella disperazione quanti gli volevano bene. Il papà è in viaggio verso Tenerife, dove dovrà procedere al riconoscimento della salma.

Come anticipato, il giovane era in vacanza a Tenerife in compagnia dell'amico di sempre, un carabiniere di Telese Terme. Secondo una prima ricostruzione, avrebbero noleggiato una barca per un giro durante il quale l'ancora si sarebbe impigliata.

Giuseppe si sarebbe tuffato per liberarla e riprendere la navigazione, ma il militare che lo attendeva a bordo della barca non lo aveva più visto riemergere. Lo aveva chiamato ripetutamente, aveva dato l'allarme che aveva innescato l'avvio delle ricerche.

Erano stati la polizia ed il sindaco di San Salvatore, l'avvocato Fabio Romano, ad informare i genitori su ciò che era accaduto.

Ora il terribile epilogo di una storia che segue quella di Emily, 23 anni, di Solopaca, carabiniere in servizio alla Stazione dell'Arma di San Giovanni in Persiceto, che qualche giorno fa ha perso la vita in un incidente stradale a Cento.

Due giovani sanniti - Emily era mamma di un bimbo in tenera età- che avevano scelto di servire il loro Paese, entrambi travolti da un destino assurdo che ne ha spazzato via i sogni.

"La cittadinanza è assolutamente attonita - commenta il sindaco di San Salvatore Telesino, Romano -. E' una tragedia che ci lascia profondamente scossi. Perdiamo un ragazzo eccezionale. In coincidenza della giornata delle esequie proclameremo il lutto cittadino.

Certo di interpretare il sentimento dell'Amministrazione comunale e quello della Comunità tutta, mi sento di esprimere sentimenti di vicinanza e cordoglio alla famiglia ed ai suoi cari".