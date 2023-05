Poliziotto morto, i funerali celebrati da Arcivescovo di Napoli Mimmo Battaglia San Salvatore T. Mercoledì pomeriggio le esequie, dalle 18 di domani salma in Comune

Sarà don Mimmo Battaglia, Arcivescovo di Napoli ed ex guida della Diocesi di Cerreto Sannita - Telese Terme e Sant'Agata dei Goti, a celebrare mercoledì pomeriggio alle 15.30, nella chiesa di Santa Maria Assunta a San Salvatore Telesino, i funerali di Giuseppe Saudella, 21 anni, il poliziotto, in servizio a Piacenza da un paio di anni, morto a Tenerife.

Come anticipato dal sindaco Fabio Romano, è stato proclamato il lutto cittadino. La salma sarà accolta alle 18 di domani nella. casa comunale di San Salvatore

Il giovane era in vacanza a Tenerife in compagnia dell'amico di sempre, un carabiniere di Telese Terme. Secondo una prima ricostruzione, avrebbero noleggiato una barca per un giro durante il quale l'ancora si sarebbe impigliata.

Giuseppe si sarebbe tuffato per liberarla e riprendere la navigazione, ma il militare che lo attendeva a bordo della barca non lo aveva più visto riemergere. Lo aveva chiamato ripetutamente, aveva dato l'allarme che aveva innescato l'avvio delle ricerche, concluse con il ritrovamento del corpo senza vita del 21enne.