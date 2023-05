Rubano cosmetici e profumi per 200 euro, 'perdonati' dal titolare del negozio Benevento. Protagonisti un ragazzo ed una ragazza, entrambi minori. Niente denuncia del commerciante

Ad entrambi, alla fine, è andata bene perchè la vittima ha deciso di non denunciarli. Un atto indispensabile alla luce delle nuove norme, la cui assenza ha salvato due minori di Benevento. Un ragazzo ed una ragazza che, secondo una prima ricostruzione, l'addetto di un'attività commerciale nella zona alta della città avrebbe sorpreso mentre cercavano di allontanarsi, senza pagarli, con cosmetici e profumi per un valore complessivo di poco meno di 200 euro.

Sul posto gli agenti della polizia e, ovviamente, i genitori dei due protagonisti di un gesto che poteva costare caro. Non è successo perchè, riavuta la merce, il titolare del negozio, che ha evidentemente apprezzato le scuse degli interessati, non ha voluto presentare la denuncia nei loro confronti.

Nulla di fatto, dunque, per i due autori di un episodio che colpisce perchè conferma, anche sulla scia di quanto avvenuto nei giorni scorsi in altri contesti, la mancanza di consapevolezza nei giovanissimi, e non solo, del rischio, delle conseguenze che una simile storia può avere sul loro futuro.

Un problema che chiama in causa le famiglie, la loro capacità di tenere sempre ritte le antenne sui figli, per evitare che si mettano nei guai. Come stava capitando ai due minori che, per loro fortuna, se la sono cavata solo con una figuraccia e, speriamo, con una lavata di testa da parte dei genitori.

(foto di repertorio)