Autocisterna ribaltata: incendio 'pilotato' per consumare gas, poi il travaso Proseguono operazioni per il recupero del mezzo carico di Gpl ribaltato tra Benevento e Pietrelcina

Sono in corso da ieri pomeriggio, alle porte di Benevento, le operazioni per il recupero del camion cisterna carico di Gpl che si era ribaltato in una scarpata lungo la vecchia Strada 212 che da Benevento conduce a Pietrelcina. Per tutta la notte i vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento con l'ausilio degli specialisti arrivati da Napoli e Bari.

Nella serata di ieri i vigili del fuoco hanno avviato l'incendio pilotato per far esaurire la parte gassosa del Gpl. Poi, dopo aver raddrizzato il mezzo, che era finito nella scarpata profonda circa quattro metri, è stato dato il via alla fase di recupero della parte liquida del Gpl. Solo quando la cisterna sarà completamente vuota, si provvederà al recupero del mezzo. Resta ancora chiusa la Ex statale 212 per consentire le operazioni di travaso in sicurezza. Sul posto impegnati numerosi vigili del fuoco. Un intervento delicato e da effettuare con la massima prudenza, proprio come avvenne qualche mese fa a Calvi dove, come si ricorderà, a ribaltarsi era stato una maxi cisterna sempre carica di gas.