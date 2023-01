Cisterna carica di Gpl si ribalta a Calvi: allontanati residenti In arrivo da Napoli il Nucleo Nbcr dei vigili del fuoco per il travaso del gas

Momenti di apprensione e paura questo pomeriggio a Calvi per il ribaltamento di una cisterna carica di Gpl, ovvero gas propano liquido per uso domestico. Il camion stava percorrendo una strada comunale quando si è ribaltato in un terreno, probabilmente dopo che le ruote del mezzo erano finite fuori dalla sede stradale. A causa del terreno zuppo d'acqua, il mezzo di è inclinato e poi si è totalmente ribaltato su di un fianco.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento che hanno immediatamente chiuso al traffico l'arteria e in via precauzionale allontanato alcuni residenti dalle abitazioni. Dalla cisterna, infatti, uscirebbe una piccola quantità di gas a causa di una microlesione.

Saranno ora gli specialisti del Nucleo Nbcr di Napoli ad intervenire per consentire il travaso del Gpl in un'altra cisterna.