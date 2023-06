Festa della Repubblica a Benevento, consegnate le onorificenze I nomi e le foto degli insigniti

Questa mattina in piazza IV novembre, al termine della cerimonia per il 77esimo compleanno della nostra Repubblica, il Prefetto di Benevento, Carlo Torlontano, con le altre autorità presenti hanno consegnato le onorificenze al merito della Repubblica Italiana”, conferite dal Presidente della Repubblica con decreto del 27 dicembre 2022, concesse per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari nonchè per l’attività prestata per l’emergenza pandemica da Covid -19.

UFFICIALE:

• Dr. LUIGI BONAGURA, Dirigente Superiore della Polizia Di Stato, Direzione Centrale di Polizia di Prevenzione di Roma e già questore di Benevento;

Dr. GIUSEPPE TERRONE, Tenente dell’arma dei Carabinieri Comandante della I° Sezione del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Barletta- Andria-Trani;

• Brigadiere Capo dell’Arma dei Carabinieri MARZIO RENZI, in servizio presso la Stazione Carabinieri di San Giorgio del Sannio.

CAVALIERE

Dr.ssa MARIA CONCETTA CIVITILLO, Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato in quiescenza;

• Dr.ssa ANNALISA MARINO, Sostituto Commissario della Polizia di Stato, in servizio presso la Procura della Repubblica di Benevento;

• Dr. ANGELO FALLARINO, Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, in servizio presso il Comando Stazione dei Carabinieri di Vitulano;

Magg. Dr. CARLO IANNUZZO, Comandante del Nucleo di Polizia Economico–Finanziaria della Guardia di Finanza di Aosta;

• Dr. MASSIMILIANO MIGNONE, Luogotenente della Guardia di Finanza, in servizio presso il Gruppo della Guardia di Finanza di Benevento;

• Dr.ssa MARIAROSARIA FOCACCIO, Responsabile Promozione e Comunicazione Rete Trapianti e Rete Trasfusionale della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Campano;

Prof. STEFANO MATARAZZO, Docente presso l’Istituto Superiore E. Medi Livatino di San Bartolomeo in Galdo;

• Prof. ROSARIO MEOLI, Dipendente Ente di Formazione.