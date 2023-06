Stalking e atti sessuali contro la ex, ai domiciliari un 38enne La misura eseguita dagli agenti del Commissariato di Telese Terme

Arresti domiciliari per un 38enne della valle telesina indagato per stalking e atti sessuali nei confronti della sua ex fidanzata minorenne. Nei confronti dell'uomo un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip del Tribunale di Benevento su richiesta della Procura che ha coordinato le indagini della Polizia. Misura notificata questa mattina dagli agenti del Commissariato di Telese Terme.

Indagini avviate dopo la querela sporta dalla ragazza, vittima di continui pedinamenti da parte dell'indagato che, secondo l'accusa, “non esitava a minacciare chiunque frequentasse lei o i suoi famigliari, situazione che le aveva provocato un perdurante e grave stato d’ansia ed un fondato timore per la propria incolumità”.

Durante le indagini sono stati ascoltati sia la vittima che i familiari ed acquisito materiale audio e filmati postati dall’indagato sulla piattaforma Facebook, prodotti dalla stessa denunciante”.