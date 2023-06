Quel locale adibito a sala ristoro, i sigilli violati: assolte due persone Benevento. La sentenza per due persone di Solopaca e Guardia Sanframondi

Il fatto non costituisce reato. E' la formula con la quale sono stati assolti Raimondo Pascale, di Solopaca, ed Emilio Garofano, di Guardia Sanframondi, coinvolti in una indagine su fatti accaduti a Solopaca, fino al 27 luglio del 2018.

A Pascale, proprietario committente di un immobile, era contestata la realizzazione, in assenza del permesso a costruire, di un locale in muratura e finestrato con struttura metallica di 51 metri quadri. Un locale utilizzato da Garofano come sala ristoro dell'esercizio commerciale Nonna Luisa.

Lo stesso Garofano, poi, era accusato, come custode di un'area di sua proprietà, in cemento armato, oggetto di un sequestro preventivo, di aver violato i sigilli e di aver costruito una struttura in legno. I due imputati sono stati difesi dall'avvocato Antonio Di Santo.