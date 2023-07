Fatture false, indagati 11 imprenditori. Il Pm voleva gli arresti, no del Gip Benevento. Appello della Procura anche contro il no al sequestro dei beni

Aveva chiesto l'applicazione di misure cautelari personali e reali, ma il gip Loredana Camerlengo ha detto. Ecco perchè il pm Giulio Barbato ha proposto appello su entrambi i fronti: quello relativo alla proposta, respinta, di arresti domiciliari, obbligo di firma e divieto di esercizio dell'impresa per 12 mesi sarà discusso a Napoli nelle prossime settimane, mentre l'altro, riguardante il sequestro dei beni, è stato affrontato questa mattina dinanzi al Tribunale di Benevento.

Nel mirino della guardia di finanza sono finiti undici imprenditori: sette residenti a Montesarchio, gli altri a Cervinara, Forio d'Ischia, Milano e Vietri di Potenza. Attenzione puntata, da parte dei militari, sulla presunta emissione di fatture per operazioni inesistenti in relazione alla gestione di due imprese (edile e cartoleria) definite apparentemente operative; imprese individuali che non avevano presentato alcuna dichiarazione fiscale per gli anni 2019 e 2020 pur avendo 'licenziato' numerose fatture in favore di un ristretto numero di ditte nei settori elaborazione dati, fabbricazione porte e finestre, gestione commerciale di beni immobili, promozione pubblicitaria, installazione di impianti elettrici, realizzazione e completamento di edifici, abbigliamento.

Un quadro, quello emerso dall'attività investigativa, che aveva indotto la Procura ad avanzare la richiesta di una misura cautelare e reale per dieci indagati – all'undicesimo è contestato il favoreggiamento -, difesi dagli avvocati Claudio Barbato, Guido Principe, Fabio Russo, Vittorio Fucci, Isidoro Taddeo, Togo Verrilli e Carmelo Sandomenico.