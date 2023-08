Statale Telesina. Scontro tra moto, feriti e paura Incidente stradale tra Paupisi e Solopaca, all’altezza dell’autovelox: centauro in codice rosso

È di tre persone ferite e trasportate in ospedale – una in codice rosso - il bilancio dell'ennesimo incidente stradale registrato lungo la statale Telesina.

È accaduto nel primo pomeriggio di oggi tra gli svincoli di Paupisi e Solopaca, all'altezza di uno degli autovelox presenti lungo quel tratto di arteria. È qui che due moto da granturismo Ktm si sono tamponate. I tre in sella alle moto di grossa cilindrata sono volati sull'asfalto. A destare maggiori preoccupazioni sono le condizioni di uno dei motociclisti trasferito al San Pio in codice rosso.

Violento l'impatto tra i veicoli e con l'asfalto rovente. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i carabinieri di Paupisi e Pietrelcina, la polizia municipale di Paupisi, i vigili del fuoco – hanno prestato ausilio al pari della guardia di finanza - entrambi di passaggio e impegnati in altri interventi - e le ambulanze del 118 che hanno trasportato i malcapitati in ospedale a Benevento presso gli ospedali San Pio e Fatebenefratelli. Necessario l'intervento dell'Anas per il ripristino della viabilità. Traffico rallentato e per pochi minuti bloccato per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza e ai carabinieri per i rilievi che dovranno restituire l'esatta dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità.

I malcapitati viaggiavano in compagnia di altri motociclisti. Tutti di Roma, erano diretti al porto di Brindisi per imbarcarsi alla volta della Turchia per una vacanza in moto. Giunti all'altezza di Paupisi, l'incidente che ha inevitabilmente scosso l'intero gruppo che si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi agli amici finiti a terra e a far scattare l'allarme.