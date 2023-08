Ancora un incidente sulla Telesina, scontro frontale: due feriti L’incidente all’altezza di Benevento, a ridosso degli svincoli per Campobasso

Ancora un incidente stradale lungo la statale 372 Benevento Telese Caianello.a scontrarsi frontalmente due auto.due le persone trasportate in codice rosso in ospedale. L'impatto è avvenuto a ridosso degli svincoli per Campobasso. E qui che è una Kia Sportage - sembra viaggiasse in direzione Benevento- si è scontrata con un Fiat Doblò che proveniva in senso opposto . Violento l'impatto tra i due veicoli. Scattato l'allarme sul posto sono a Cursi i vigili del fuoco di Benevento, le ambulanze del 118 che hanno trasportato i malcapitati negli ospedali cittadini, gli agenti della Volante e gli agenti della polizia municipale di Benevento che hanno effettuato i rilievi. Necessario anche l'intervento dell'Anas, per ripristinare le condizioni di sicurezza di viabilità.

IN AGGIORNAMENTO