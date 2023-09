In fiamme un deposito agricolo, cane salvato dai vigili del fuoco Danni e paura a Durazzano. Struttura e materiali divorati dal fuoco

Vigili dle fuoco del distaccamento di Telese Terme al lavoro questo pomeriggio alle porte di Durazzano per l'incendio di un deposito agricolo andato quasi totalmente distrutto dal fuoco. Salvato, per fortuna, un cane che aveva trovato rifugio tra una lamiera e il cemento del pavimento.

Durante le operazioni di spegnimento dell'incendio, non è sfuggito ai vigili del fuoco in azione il guaito del povero animale. A quel punto i soccorritori hanno cominciato a smassare i materiali incandescenti e a raffreddare l'area con getti d'acqua fino ad individuare e a mettere in salvo il cane. Completamente distrutta, invece, la struttura in legno e lamiera e i materiali agricoli che erano sistemati sotto di essa.