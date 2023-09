Litiga con la compagna, la maltratta: un 29enne finisce in carcere E' accaduto a Pietrelcina, arrestato un 29enne

Lo hanno arrestato per una ipotesi di maltrattamenti ai danni della compagna. E' per questo che è finito in carcere un 29enne di Pietrelcina, fermato dai carabinieri della locale Stazione e di quella di Paupisi. Secondo una prima ricostruzione, i militari sono intervenuti ieri sera, su richiesta della donna, presso l'abitazione in cui vive con l'indagato.

Tutto sarebbe accaduto nel corso di una lite, con lui che sarebbe passato alle maniere forti. Condotto in caserma, il giovane è stato poi trasferito presso la casa circondariale di Benevento, in attesa dell'udienza di convalida, in programma domani dinanzi al gip Loredana Camerlengo. Il 29enne è difeso dall'avvocato Angelo Leone.

(foto di repertorio)