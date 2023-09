Condotta rotta, niente acqua a Benevento da mezzanotte domenica alle 6 martedì Erogazione sospesa anche a Melizzano, Ponte e Torrecuso

La comunicazione arriva da Gesesa: "La Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque della Giunta Regionale della Campania ha reso noto che a causa dell’improvvisa rottura della condotta idrica regionale DN 500 tratta Curti - Benevento saranno necessari lavori di riparazione urgenti ed indifferibili programmati per la giornata di lunedì 11 settembre 2023.

Pertanto, GESESA avvisa che a decorrere dalla mezzanotte di domenica 10 settembre e sino alle ore 6.00 di martedì 12 settembre, salvo imprevisti, sarà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti zone relative ai comuni di Benevento, Melizzano, Ponte e Torrecuso (Torrepalazzo)".

BENEVENTO

"Zona Capodimonte IACP e intero quartiere, compresa zona di Ponte Valentino fino a

contrada Saieta;

- Zona Cancelleria, Coluonni, Zona San Cumano e Piano Cappelle;

- Contrade Nord (Roseto, Murata, San Chirico, San Domenico, Acquafredda, Cardoni, Ciofani,

Capoiazzo, Corvacchini, Camerelle, Pestecchia, Piano Borea, san Francesco, Spezzacatene e

Sponsilli);

- Zona Torre Palazzo, San Vitale, Contrada Olivola e zona Sant’Angelo a Piesco;

- Zona San Liberatore, Monteguardia, Zona ASI- Ponte Valentino;

- Distretto Via Avellino e traverse, via Perasso e traverse, Piazza Risorgimento e traverse,

parte di Viale dei Rettori e traverse, via Colle Vaccino fino alla rotonda di San Pasquale e

traverse, Piazza Castello e solo la parte alta del Corso Garibaldi (fino a Piazza Federico Torre, con Via Annunziata compresa);

- Distretto Viale Atlantici e traverse, Viale Mellusi e traverse, Via Calandra e traverse, Via

Meomartini e traverse fino a tutta zona Cretarossa;

- Distretto Pacevecchia (tutta la zona), Via F. Rosselli e traverse, Viale Aldo Moro e traverse,

Via A. Gramsci con traverse, Via Pacevecchia e traverse, fino a contrada Ponte delle Tavole

con servizio sostitutivo di autobotte in Via A.Gramsci.

Di seguito si riporta l’elenco degli orari e dei punti di stazionamento dei servizi sostitutivi di autobotti previsti nel comune di Benevento:

Presidio Fisso P.zza Risorgimento area Mercato operativa dalle ore 06:00 del giorno

11.09.23 fino alle 06:00 del giorno 12.09.23

Presidio Fisso, in Via Benito Rossi operativa dalle ore 06:00 del giorno 11.09.23 fino alle

06:00 del giorno 12.09.23

Zona Capodimonte, presidio fisso, nel parcheggio antistante la Chiesa di S. Giuseppe

Moscati, operativa dalle ore 6:00 del giorno 11.09.23 e fino alle 06:00 del giorno 12.09.23.

Zona Pacevecchia, presidio fisso, in Via A. Gramsci, operativa dalle ore 6:00 del giorno

11.09.23 e fino alle 06:00 del giorno 12.09.23.

Si prevede inoltre un’autobotte che, a richiesta, alimenterà i compensi delle utenze sensibili

a cui è stata inviata una specifica comunicazione in tal senso.

MELIZZANO

Per il comune di Melizzano la sospensione riguarderà il centro urbano dalle ore 00.00 del

11.09.2023 fino alle 06.00 del 12.09.23. Si prevede un presidio sostitutivo di autobotte nella

zona antistante il Municipio dalle ore 06:00 del giorno 11/09/2023 alle ore 06:00 del giorno

12/09/2023;

PONTE

Per il comune di Ponte la sospensione riguarderà, dalle ore 00.00 del 11.09.2023 e fino alle

06.00 del 12.09.23 le seguenti zone:

Zona centro urbano (alimentazione serbatoio Ripa);

via Grande Ufficiale Domenico Ocone, Via Ripagallo, Via Venditti, Via De Mennato, via

Stazione, via ex campo sportivo, via Roma, parte di via Piana, via G. Ocone, Via Puglia, via

Borgo.

Zona di alimentazione serbatoio Alto Servizio: via San Benedetto, via campo sportivo, via

Campo D’Antuono, parte di via Puglia.

Zona di alimentazione serbatoio Staglio: zona Monte, via Canale, via Staglio, via Venditti.

Zona Ferrarisi e Colli.

Per il Comune di Ponte si prevede il servizio sostitutivo mediante due autobotti dalle ore

06:00 del giorno 11/09/2023 alle ore 06:00 del giorno 12/09/2023, una presso il Campo

Sportivo ed un'altra presso la ex scuola zona Colli.

TORRECUSO

Per il Comune di Torrecuso, con riferimento alla sola zona di Torre Palazzo, interruzione

idrica dalle ore 00.00 del giorno 11.09.23 fino alle ore 06.00 del 12.09.23.

Le utenze nelle zone non menzionate nel presente piano non subiranno sospensione

dell’erogazione ma potranno registrare diminuzione delle normali pressioni di esercizio.

Infine, si avvisa che, così come comunicato dalla Regione Campania, “al ripristino

dell’alimentazione potrebbero verificarsi fenomeni di torbidità, dovuti al movimento dei

sedimenti nelle condotte, ciò non pregiudica la qualità dell’acqua.”

Ricordiamo, che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde Gratuito

da cellulare e rete fissa 800511717 e che è possibile segnalare disservizi anche

attraverso l’App My Gesesa".