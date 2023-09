Furto di un'auto, arrestati nella notte due beneventani Fermati da polizia e carabinieri un 24enne, in carcere, e un 41enne, ai domiciliari

Li hanni arrestati perchè li ritengono i presenti responsabili del furto di un'auto - una Fiat Punto - a Reino. E' l'ipotesi di reato contestata a Marco Chiariello, 24 anni, e Angelo Liberti, 41 anni, entrambi di Benevento, fermati nella notte dagli agenti della Volante e dai carabinieri del Nucleo radiomobile con una macchina risultata di provenienza furtiva. Secondo una prima ricostruzione, uno degli indagati avrebbe fatto da staffetta

Condotti in Questura, i due sono stati dichiarati in arresto: su disposizione del pm Maria Colucci, Chiariello è stato trasferito in carcere, Liberti sottoposto ai domiciliari. Sono difesi dagli avvocati Massimiliano Cornacchione e Fabio Russo.