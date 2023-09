"Assunzione di un sindaco alla Provincia, procedura illegittima" Intervento dell'avvocato Luigi D'Arienzo

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell'avvocato Luigi D'Arienzo su alcune sentenze del Tar relative ai concorsi della Provincia.

"Illegittima la procedura che portò all’assunzione del Sindaco di Castelfranco in Miscano avv.Andrea Giallonardo. La Provincia di Benevento incappa nell’ennesima sconfitta inflitta dai giudici amministrativi.

Come si ricorderà, la Provincia di Benevento pubblicò diversi concorsi per nuove assunzioni a tempo pieno e indeterminato suddivisi per varie figure professionali.

Si tratta dei famosi bandi grazie ai quali hanno trovato occupazione alla Provincia di Benevento un bel gruppetto di "fortunati" concorsisti, dove per fortunati va inteso che avevano la fortuna di avere legami con la politica.

Niente di illegale perché tutti hanno diritto di partecipare ai concorsi e di lavorare, ma la coincidenza, chiamiamola così, non può e non poteva passare inosservata.

Il presidente della sezione settima del Tar Campania (sentenza n.5023/2023) ha infatti accolto il ricorso per l'annullamento del concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n°1 posto categoria D profilo professionale istruttore direttivo legale, cui risultò vincitore l’avv.Giallonardo Andrea sindaco di Castelfranco in Miscano.

Come nasce questo nuovo pasticcio.

Facciamo un breve riepilogo, per chi non avesse seguito in prima linea tutta la vicenda, per poi affrontare la questione del verdetto del TAR.

Con la Determinazione Dirigenziale n. 2617 del 16.12.2020, a firma del Dirigente ad interim avv.Nicola Boccalone, veniva indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 “Istruttore Direttivo Legale”, categoria D, posizione economica D1, con approvazione del relativo bando di concorso.

Con la Determinazione Dirigenziale n. 302 del 17.02.2021, veniva disposta la rettifica parziale del bando di concorso pubblico.

Il concorso si è sviluppato con tre prove, due scritte e una orale.

Con Determinazione N. 237 DEL 03/02/2023, a firma del Dirigente Gestione Giuridica del Personale veniva approvata la graduatoria finale di merito e dichiarato vincitore il candidato avv. Andrea Giallonardo.

Con determinazione N. 537 DEL 16/03/2023 del Segretario Generale, veniva disposta l’assunzione, a decorrere dal 1° Marzo 2023, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed a tempo pieno, dell’Avv. Andrea Giallonardo, vincitore del concorso pubblico, assegnato al Servizio Avvocatura.

Trentuno mesi dopo l'indizione del bando, l'annullamento della determinazione della Provincia di Benevento - Gestione Giuridica del Personale n. 237 del 3 febbraio 2023, perché il TAR ha ritenuto che la Commissione Esaminatrice ha erroneamente proceduto alla somma dei punteggi riportati dai candidati in ciascuna delle prove scritte e nella prova orale, anziché alla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nella prova orale, così attribuendo 74 punti al candidato A.G. e 71 punti alla ricorrente P:B.; la corretta applicazione dei criteri di valutazione avrebbe, invece, determinato l’attribuzione di 49 punti al candidato A.G. e di 49,5 punti alla ricorrente P.B. (così collocandola al primo posto della graduatoria).

Non finisce qui.

Con sentenza n. 05021/2023 il TAR Campania Sede Napoli, ha accolto il ricorso di G.S. per l'annullamento del concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n°1 posto categoria D profilo professionale istruttore direttivo legale, cui risultò vincitore A.M.

Sorge spontaneo una domanda: anche per gli altri concorsi è stato utilizzato lo stesso criterio?

E’ comunque imbarazzante quanto accaduto alla Provincia di Benevento.

Solo chi non vuole vedere non vede che nelle pronunce dei giudici amministrativi vengono individuate precise responsabilità degli uffici a cui sono preposti i dirigenti, nominati intuitu personae dal Presidente Lombardi, beneficiari di stipendi al di sopra della media".