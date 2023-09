"Regalie da un imprenditore a carabinieri": una condanna e due rinvii a giudizio Benevento. Rito abbreviato per un militare, ad aprile processo per collega e titolare ditta

Una condanna con rito abbreviato e due rinvii a giudizio sono stati decisi dal gup Pietro Vinetti in una inchiesta a carico di un imprenditore e di due carabinieri che all'epoca dei fatti – nel 2020 – erano in forza alla Stazione di San Bartolomeo in Galdo. La condanna ad 1 anno e 10 mesi, pena sospesa, dopo la riqualificazione dell'accusa di corruzione in quella di induzione indebita a dare o a promettere utilità, è stata pronunciata per il vice brigadiere Salvatore Quarta (avvocato Umberto Del Basso De Caro), mentre dovranno affrontare il processo, che partirà il 12 aprile del 2024, il brigadiere capo Rosario Gliottone (avvocato Del Basso De Caro) e Libero Tozzi (avvocato Giovanni Palermo), titolare di un'impresa edile.

Quarta, in particolare, è stato condannato per la prima parte dell'imputazione di corruzione, contestata in concorso con gli altri due. Secondo gli inquirenti, i due militari avrebbero ricevuto da Tozzi, attraverso la proprietaria di un distributore di carburante a Reino, presunte “somme di denaro ed altre regalie con cadenza periodica consistenti nel rifornimento di gasolio delle loro auto”. Ad occuparsene sarebbe stata la titolare dell'impianto, che avrebbe poi addebitato il relativo importo, pari a 50 euro ciascuno, a Tozzi.

Lo stesso Quarta è stato invece assolto per quanto si sarebbe verificato il 4 luglio del 2020, quando, “mandato da Tozzi e previo accordo con Gliottone”, avrebbe raggiunto il distributore ed avrebbe ricevuto cinque buoni carburante del valore di 50 euro ciascuno. Tutto ciò dopo un episodio che si sarebbe verificato il 22 giugno a San Bartolomeo, nel quale il Pm ha ravvisato la violazione dei segreti d'ufficio, prospettata nei confronti di Tozzi e Gliottone, con quest'ultimo che, inducendo in errore un collega, che aveva fatto un acceso alla banca dati Aci, avrebbe ottenuto informazioni su un'auto che avrebbe poi divulgato a Tozzi che gliele avrebbe richieste.