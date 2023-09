Una coltellata al torace, muore: le urla disperate della madre Il dramma a Baselice, la vittima è un 40enne

Si sarebbe inferto una coltellata al torace. Un gesto terribile con il quale ha deciso di chiudere per sempre i conti con la sua esistenza che evidentemente riteneva non più sostenibile. A compierlo, secondo l'ipotesi più accreditata dagli inquirenti, è stato un 40enne di Baselice che in passato aveva lavorato come dipendente di una impresa.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata la mamma a scoprire ciò che era successo. Agghiacciante la scena che è apparsa ai suoi occhi, ha gridato dispertamente ed ha dato l'allarme. Inutili, però, i soccorsi per l'uomo. Sul posto i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Su ordine della Procura, il medico legale Giovanni Zoti ha proceduto al sopralluogo ed all'ispezione esterna della salma.