Tenta di togliere pistola a vigilante S. Pio: prosciolto per vizio totale mente Benevento. La sentenza per un 29enne

Non doversi procedere perchè l'imputato è affetto da un vizio totale di mente accertato dal dottore Teofilo Golia, che aveva curato una perizia psichiatrica disposta su richiesta della difesa.

E' la sentenza del giudice Nuzzo per G. S. ( avvocati Stefano Travaglione e Antonio Leone), il 29enne di nazionalità russa che lo scorso 31 dicembre era stato arrestato dalla polizia per l'episodio accaduto al pronto soccorso del San Pio.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, dopo aver rifiutato le cure, aveva dato in escandescenze nella sala d'attesa, scagliandosi contro il personale. Il vigilante in servizio era intervenuto, ma il giovane lo aveva bloccato, stringendogli un braccio intorno al collo, ed aveva cercato di sfilargli la pistola dalla fondina. Non ce l'aveva fatta perchè la guardia giurata aveva reagito, facendogli perdere l'equilibrio. In questo modo, grazie anche all'aiuto di alcune persone presenti, era riuscito a neutralizzarlo.

Scarcerato a luglio, il giovane ora è sottoposto alla libertà vigilata in una struttura residenziale di tipo psichiatrico in provincia di Caserta.