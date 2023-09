"Auto danneggiata e truffa sugli straordinari", un carabiniere a giudizio Benevento. La decisione del Gup, processo ad aprile

L'avvocato Antonio Leone aveva sollecitato il non luogo a procedere per il suo assistito, perchè il fatto non sussiste, ma il gup Vincenzo Landolfi, in linea con il pm Licia Fabrizi, ha spedito a giudizio – il processo partirà il 16 aprile dell'anno prossimo -A. C., 57 anni, di San Nicola Manfredi, un appuntato scelto dei carabinieri, addetto in Procura ai servizi di tutela.

Truffa, falso e danneggiamento le accuse prospettate in una indagine nata dalla denuncia presentata nel maggio del 2021 dal proprietario di una Gulietta che aveva trovato con dei graffi su una fiancata, causati da un corpo appuntito, quando era andato a riprenderla nel parcheggio di un centro commerciale a San Giorgio del Sannio. L'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza avrebbe consentito di individuare nel militare , lo scorso anno interdetto per sei mesi dall'esercizio delle funzioni, colui che, sceso da una macchina, avrebbe rivolto le sue 'attenzioni' all'altra vettura.

Il prosieguo dell'attività investigativa avrebbe poi fatto emergere altre situazioni legate alle attestazioni – ritenute false – sulla presenza in servizio del 57enne, con dichiarazioni concernenti le ore di lavoro straordinario prestate in una serie di giorni. Tutto ciò gli avrebbe procurato un presunto ingiusto profitto per una somma non inferiore a 1200 e passa euro.