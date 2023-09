Giù dal terrazzo, paura per una 43enne: è in ospedale L'episodio a Castelvenere

Un volo di tre metri che per fortuna non è stato fatale. E' accaduto a Castelvenere, dove una 43enne è precipitata dal terrazzo della sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione, la donna, che si stava preparando per accompagnare i figli a scuola, è caduta nel vuoto.Soccorso, è stata trasportata al San Pio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Telese Terme.