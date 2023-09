Le morde il volto, le infila le dita in gola e ne abusa sessualmente Chiusa l'indagine a carico di un uomo di Telese, la parte offesa è l'ex convivente, di Benevento

Qualche mese fa è stato condannato per stalking (ed assolto dall'accusa di estorsione) a 2 anni, con rito abbreviato, ed ora è in attesa del giudizio di appello. I fatti risalivano al giugno del 2021, due mesi più tardi avrebbe violentato e ferito l'ex convivente. Ecco perchè è finito nel mirino di una inchiesta, ora conclusa, della Procura di Nola, competente territorialmente sulla vicenda.

Lui, difeso dall'avvocato Gabriele Nuzzi, è un ultracinquantenne di Telese Terme, lei, di Benevento, si è invece trasferita in un centro della provincia di Napoli, dove entrambi hanno abitato durante la convivenza, poi interrotta. Una situazione che l'uomo non avrebbe accettato: dapprima avrebbe tormentato la donna, poi, nell'agosto di due anni fa, l'avrebbe raggiunta ed aggredita: dopo averle messo una mano sulla bocca, per impedirle di gridare, avrebbe abusato sessualmente di lei. Inoltre, l'avrebbe morsa al volto, all'altezza dell'occhio destro, quindi le avrebbe infilato le dita in gola.

La denuncia della malcapitata aveva innescato l'avvio dell'inchiesta, adesso terminata. Per l'indagato venti giorni di tempo a disposizione per chiedere di essere interrogato o produrre memorie difensive; esaurita questa fase, il Pm procederà all'eventuale richiesta di rinvio a giudizio.