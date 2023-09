Via Flora, in fiamme i cassonetti dell'immondizia di un palazzo E' accaduto pochi minuti fa

Momenti di preoccupazione, pochi minuti fa, in via Flora, per un incendio che ha interessato i cassonetti dell'immondizia di un palazzo.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sono improvisamente alzate dai contenitori sistemati su un lato dell'edificio, più o meno all'altezza del piano rialzato. Densa la nuvola di fumo, comprensibile l'allarme dei residenti. Tutto risolto dai vigili del fuoco che, una volta sul posto, hanno domato l'incendio.