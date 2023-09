Sterpaglie in fiamme, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco nel Sannio Vigili del fuoco al lavoro anche per bonificare i nidi di calabroni pericolosi per i residenti

Sembrava essere stata un'estate tranquilla sul fronte degli incendi, ma negli ultimi giorni è purtroppo salito in maniera importante il numero dei roghi che sta interessando la nostra provincia. Nella serata di ieri circolazione rallentata, a tratti bloccata, lungo la Statale Appia, nel tratto denominato Sferracavalo, in direzione di Benevento, tra Sannio e Irpinia, per un vasto incendio che ha interessato le sterpaglie e i terreni incolti che costeggiano la trafficata statale. Lavoro per i vigili del fuoco che, non senza difficoltà, hanno spento l'incendio. Roghi anche in valle Caudina e valle Vitulanse. A Bruciare solitamente sono le sterpaglie e i terreni pedemontani. Le fiamme negli ultimi giorni hanno anche interessato zone boschive rendendo necessario l'intervento dei mezzi aerei per estinguere le fiamme.

Vigili del fuoco al lavoro anche per la bonifica dei pericolosi calabroni. Tanti infatti gli interventi richiesti dai cittadini per la rimozione dei nidi nelle abitazioni, locali di pertinenza o negli alberi a ridosso delle case e che creano un concreto pericolo per le persone.