"Memorial Tiziano della ratta" in ricordo del valoroso Carabinieri A Sant'Agata de' Goti il torneo di calcio a cinque

Anche quest’anno si è svolto in Sant’Agata de’ Goti presso la struttura “Villa Fiorita”, il torneo interforze di calcio a 5 in ricordo dell’Appuntato Scelto Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria” Tiziano Della Ratta, ucciso il 27 aprile 2013 a Maddaloni nel corso di una rapina. Quel giorno l’Appuntato Scelto Tiziano Della Ratta si trovava insieme ad un collega all’interno di una gioielleria di Maddaloni per svolgere alcune indagini di polizia giudiziaria, quando improvvisamente irruppero nel negozio tre malviventi armati di pistola. Ne scaturì un violento conflitto a fuoco a seguito del quale il militare esponendosi coscientemente al fuoco dei malfattori, anche a protezione dei due clienti presenti, riuscì a ferire due rapinatori prima di accasciarsi esanime. Il terzo malvivente, insieme ad altri 5 complici vennero identificati e catturati nel corso delle successive e tempestive investigazioni.

La manifestazione sportiva è stata organizzata dall’associazione “La vita è un dono prezioso… Tiziano ODV”, con il patrocinio morale dalla famiglia di Tiziano Della Ratta, ed ha visto la partecipazione di dieci squadre di calcio a 5 delle Forze dell’Ordine della Campania che si sono affrontate nei giorni scorsi a partire dal 4 settembre, dando vita ad in incontri equilibrati e spettacolari, tutti contraddistinti dall’alto tasso di agonismo e dal fair play.

Ieri sera è stata disputata la finale tra le compagini del Comando Provinciale Carabinieri e della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Benevento. Ad avere la meglio sono stati i Carabinieri che si sono aggiudicati il trofeo.

Al termine della finale, fuori programma, è stato disputato un incontro di calcio tra una squadra composta da elementi di tutte le compagini partecipanti al torneo ed una formazione costituita da una rappresentanza di frequentatori della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso. A seguire si è svolta la cerimonia di premiazione alla quale hanno presenziato le Autorità provinciali civili e religiose. La manifestazione si è conclusa con l’esibizione della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”.