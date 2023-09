Due schiaffi alla gamba di un bimbo di 9 anni, condannato un 60enne Benevento. L'episodio risaliva al 2017

Confermata dal giudice Murgo la condanna a 1000 euro di multa, e al risarcimento dei danni alla parte civile, per un 60enne idraulico, residente in un centro della Valle Telesina.

Difeso dall'avvocato Mario Tomasiello, l'uomo è stato riconosciuto colpevole di lesini ai danni di un minore di 9 anni, rappresentato dall'avvocato Antonio Di Santo. L'episodio risale all'agosto del 2017, quando l'imputato avrebbe avvicinato il bambino, seduto su un muretto, e gli avrebbe assestato due schiaffi ad una gamba, definendolo “scemo”.

Dalle indagini non è emerso il motivo per il quale avrebbe mantenuto quella condotta, che aveva turbato il minore. Era scoppiato in lacrime, aveva accusato contati di vomito, per questo era stato trasportato in ospedale.