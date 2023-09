Spaccio e detenzione di armi da fuoco: in manette un 53enne e un 40enne A Montesarchio: un carabiniere insospettito dal loro atteggiamento ha chiamato il 112

Un 40enne originario della provincia di Napoli e un 53enne di Montesarchio sono stati arrestati nel centro caudino perché ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, di detenzione e porto di armi da fuoco e di ricettazione.

I due erano in Piazza La Garde, quando un carabiniere libero dal servizio che si era fermato a prendere un caffè in un bar si è insospettito per il loro comportamento e di quello di alcuni giovani intorno.

Il militare si è allontanato e ha chiesto l'intervento dei colleghi chiamando il 112: sul posto è intervenuta una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Montesarchio, con i militari che hanno bloccat i due uomini. A seguito di perquisizione personale i militari hanno trovato addosso al 53enne un notevole quantitativo di sostanza stupefacente, mentre nel marsupio del 40enne un revolver di grosso calibro pronto all’uso, rubato in provincia di Campobasso. I due su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica di Benevento sono stati associati alla Casa Circondariale di Benevento.