Motore climatizzatore in fiamme sulla facciata dell'ospedale di Cerreto In azione i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme

Momenti di apprensione all'alba di oggi per il motore di un condizionatore andato in fiamme su una parete esterna dell'ospedale di Cerreto Sannita. A far scattare l'allarme è stato un addetto alla vigilanza della struttura sanitaria. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Telese terme che hanno spento il rogo ed effettuato un sopralluogo. Ora gli impianti saranno verificati. Danni limitati, per fortuna, alla sola unità esterna della climatizzazione.