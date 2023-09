Auto in sosta senza assicurazione: sequestro e multa salata per i proprietari Controlli della Polizia Municipale a Benevento. Guida senza patente e provoca incidente: denunciato

Tre auto lasciate in sosta lungo le strade cittadine senza assicurazione sono state sequestrate dagli agenti della polizia municipale di Benevento Per I proprietari sanzioni amministrative per svariate migliaia di euro e il sequestro dei veicoli per la successiva confisca amministrativa.

Ed ancora, gli agenti hanno denunciato un automobilista identificato dopo che si era rifiutato di fornire le sue generalità ed essersi allontanato dal luogo di un incidente stradale che aveva provocato. L'uomo aveva la patente revocata dal 2014 ed era alla guida di un'auto senza assicurazione.

“Prosegue incessantemente il controllo del territorio comuanle – dichiara il comandante Fioravante Bosco – in attesa delle nuove norme del codice della strada che aumentando sia le sanzioni pecuniarie che quelle accessorie, dovrebbero far diminuire gli incidenti stradali e le condotte di guida pericolose da parte degli utenti della strada”.