Doppio incidente nel Sannio, feriti e paura: scontro Harley - auto a Benevento Impatto tra Fiat Panda e camion lungo la Statale 87, nel territorio di Santa Croce del Sannio

E' di quattro persone ferite e trasportate in ospedale – in un caso in codice rosso – il bilancio di due incidente stradali registrati questo pomeriggio nel Sannio. Il primo, lungo la Statale Sannitica 87 che da Benevento conduce a Campobasso. Dove una Fiat Panda si è scontrata con un autoarticolato che proveniva in senso opposto. Ad avere la peggio sono stati gli occupanti dell'utilitaria.

Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale, i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno trasportato i malcapitati in ospedale a Benevento. Traffico rallentato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte dei militari dell'Arma.

Poco dopo, a Benevento, nel tratto iniziale della Statale 212 tra la Rotonda dei Pentri e lo svincolo della Tangenziale, scontro tra una Harley Davidson ed una Mercedes Gla. Lavoro anche in questo caso per i sanitari del 118 che hanno trasportato il centauro al San Pio in codice rosso e il conducente della Mercedes al Fatebenefratelli per accertamenti. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti nello scontro. La polizia municipale ha effettuato i rilievi che dovranno ora accertare la dinamica del sinistro.