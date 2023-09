Pioggia battente, vento e grossi chicchi di grandine: problemi nel Sannio Benevento. L'ondata di maltempo

Pioggia battente, grandine e vento stanno creando numerosi problemi in più parti della provincia. Numerose le richieste di intervento giunte ai vigili del fuoco del comando provinciale e dei distaccamenti: in particolare, dal Fortore, dal Tammaro, dalla zona di Montesarchio e da Casalduni, dove, come dimostrano le foto, la grandine, sotto forma di grossi chicchi, si è abbattuta sulle coltivazioni e sui vigneti, danneggiandoli.

