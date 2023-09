Dà in escandescenza nel Pronto Soccorso del San Pio, bloccato dalla Polizia Momenti di paura e medico ferito da un paziente poi fermato dagli agenti della Volante

Momenti di tensione questa mattina all'interno del Pronto soccorso dell'ospedale San Pio di Benevento dove un paziente, evidentemente con problemi psichici, si è prima rinchiuso in uno stanzino, poi ha lanciato di tutto contro sanitari e forze dell'ordine, prima di sferrare un calcio ad un medico, rimasto ferito, ed essere bloccato infine dagli agenti della Volante accorsi in supporto dei Carabinieri precedentemente allertati.

E' accaduto intorno alle 10 quando i militari sono intervenuti, al pari della vigilanza interna, per un paziente in forte stato di agitazione. L'uomo al loro arrivo si è chiuso in uno stanzino della struttura ospedaliera ed ha danneggiato tutti gli arredi. Ne è nata una lunga opera di convincimento ad uscire e a calmarsi senza però esito positivo. A quel punto sul posto si è reso necessario l'intervento anche della Polizia di Stato in supporto dei colleghi dell'Arma. Quelli successivi sono stati momenti di autentica concitazione.

Il paziente ha infatti scagliato contro gli agenti una serie di oggetti, poi anche del liquido, sembra dell'urina. È stato allora che i poliziotti delle Volanti sono riusciti a bloccare l'uomo che ha anche colpito ad una gamba il medico intervenuto per la somministrazione delle cure necessarie. Successivamente per lui è scattato il Tso ed il ricovero nel reparto idoneo.