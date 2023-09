Giornata mondiale del Cuore: visite cardiologiche gratuite al Fatebenefratelli "Malattie cardiovascolari rappresentano il 35,8 per cento di tutti i decessi"

In occasione della Giornata mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre, Fondazione Onda, per il terzo anno consecutivo, organizza dal 26 settembre al 2 ottobre l’(H) Open Week dedicato alle malattie cardiovascolari con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari, con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco e patologie valvolari.

Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nel nostro Paese, essendo responsabili del 35,8 per cento di tutti i decessi: 38,8 per cento nelle donne e 32,5 per cento negli uomini; si presentano nelle donne con un ritardo di almeno dieci anni rispetto agli uomini, poiché le donne fino alla menopausa sono protette dallo “scudo” ormonale degli estrogeni.

Per entrambi i sessi resta però cruciale il ruolo della prevenzione primaria, legata principalmente agli stili di vita, e della diagnosi precoce, in particolare in coloro che presentano fattori di rischio cardiovascolare, quali: familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, sedentarietà, sovrappeso, obesità, stress.

"L’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento partecipa a tale iniziativa, con un focus sull’infarto cardiaco, offrendo gratuitamente

Cosa: visita cardiologica + ECG

Quando: lunedì 2 ottobre, dalle ore 08.30 alle ore 13.30



Dove: ambulatorio di cardiologia 1° piano

Come prenotare: tutti i giorni inviando una mail a ferraro.mariacarmela@fbfbn.it."