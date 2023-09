Dopo Elias, Tommaso che aveva 56 anni: ancora una morte sul lavoro Il nuovo dramma a Pietradefusi, la vittima abitava a San Giorgio del Sannio

Aveva 56 anni ed abitava a San Giorgio del Sannio con la sua famiglia, Ferdinando I., l'operaio morto oggi pomeriggio nel cantiere dove lavorava. Il dramma si è consumato a Pietrafefusi, un centro della provincia di Avellino limitrofo al Sannio, in un istituto religioso di suore.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduto da una scala all'interno di un edificio in cui erano in corso lavori di ristrutturazione. Inutile ogni soccorso, nulla da fare per l'uomo, di cui il 118, accorso sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso.

I carabinieri hanno avviato le indagini, mentre la salma, su disposizione della Procura di Benevento, è stata trasferita all'obitorio del San Pio, dove è probabile venga effettuata l'autopsia.I familiari della vittima sono assistiti dall'avvocato Antonio Leone.

La tragedia segue quella, riportata sabato da Ottopagine, costata la vita, in provincia di Modena, ad un 61enne operaio di Benevento.