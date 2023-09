Ferdinando morto a 56 anni sul lavoro, venerdì il Pm dà l'incarico dell'autopsia Benevento. Il drammaa di Pietradefusi

Sarà conferito venerdì mattina dal pm Maria Gabriella Di Lauro l'incarico dell'autopsia di Ferdinando Iommazzo, il 56enne di San Giorgio del Sannio morto lunedì pomeriggio mentre lavorava in un istituto religioso a Pietradefusi. L'esame, disposto in una inchiesta che al momento è contro ignoti, servirà a stabilire le cause del decesso dell'operaio, sposato e padre di una figlia.

Secondo una prima ricostruzione, il malcapitato sarebbe caduto dalla scala - forse per la rottura di un piolo - sulla quale si trovava; va dunque accertato se la sua tragica fine sia stata determinata dall'impatto con il suolo o da altro. Per l'udienza dinanzi al Pm sono stati 'avvisati' i familiari della vittima, assistiti dall'avvocato Antonio Leone, per consentire lor la possibilità di nominare un consulente.