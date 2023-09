Auto in sosta senza assicurazione e revisione: quattro sequestri Controlli della Polizia Municipale di Benevento. Oltre 5mila euro di multa per un centauro

Dalle prime ore della mattina, su disposizione del Comandante Fioravante Bosco, sono stati effettuati vari controlli da parte degli uomini della Polizia Municipale di Benevento. Nel mirino diversi veicoli e conducenti. In particolare, a Piano di Corte, in prossimità delle scuole elementari, è stato fermato un giovane alla guida di uno scooter SH senza patente, senza assicurazione e revisione. Per il centauro sanzioni per oltre 5mila euro, mentre il mezzo è stato sequestrato. In piazza Catullo, invece, un'altra pattuglia tre auto sono state sequestrate perchè in sosta senza assicurazione e revisione periodica. Stessa sorte per un altro veicolo in via Cassella.