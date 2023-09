Comune di Benevento, nella notte cede controsoffitto della Segreteria Generale Nella notte alcuni pannelli si sono staccati nell'ala degli Uffici al primo piano di Palazzo Mosti

Sono in corso le verifiche tecniche a Palazzo Mosti, sede del Comune di Benevento, dopo che nella notte è crollato parte del controsoffitto della Segreteria Generale, uffici che si trovano nell'ala adiacente alla sala del Consiglio Comunale. L'amara sorpresa questa mattina alla ripresa delle attività. Ad accorgersi di quello che era accaduto sono stati i dipendenti e gli addetti alle pulizie.

L'area è stata interdetta all'accesso per motivi di sicurezza, mentre i tecnici del Settore preposto hanno avviato i rilievi e a breve sarà effettuata la rimozione dei detriti da pavimento e scrivanie. Fortunatamente il cedimento è avvenuto in un orario in cui nella struttura comunale non c'era nessuno. Resta da accertare cosa abbia provocato il cedimento.

Intanto questa mattina (vedi foto allegate) al via la rimozione di altri eventuali pannelli in marmo pericolanti dalla facciata dell'edificio comunale di fronte al Duomo di Benevento. Operazioni di messa in sicurezza avviate dopo l'episodio dell'altra sera quando, come si ricorderà, una mattonella di marmo era precipitata sul marciapiede proprio mentre stava transitando un giovane sfiorato dal pesante manufatto.

Episodio che ha fatto riaccendere le polemiche sul mancato completamento dei lavori di quello che doveva essere un Museo d’Arte contemporanea.

IN AGGIORNAMENTO